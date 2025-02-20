ö+ö+ABD Sosyal Güvenlik Kurumu, hayatını kaybeden 100 yaş ve üzeri vatandaşlara ödeme yapıldığı iddialarını reddetti

Dolar
36.32
Euro
38.02
Altın
2,944.37
ETH/USDT
2,743.20
BTC/USDT
97,498.00
BIST 100
9,801.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor Ankara’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Eymir Gölü ve Çubuk’ta bulunan Karagöl beyaza büründü
logo
Dünya

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu, hayatını kaybeden 100 yaş ve üzeri vatandaşlara ödeme yapıldığı iddialarını reddetti

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu Müdür Vekili Lee Dudek, hayatını kaybeden 100 yaş ve üzeri milyonlarca vatandaşa ödeme yapıldığına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Irmak Akcan  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
ABD Sosyal Güvenlik Kurumu, hayatını kaybeden 100 yaş ve üzeri vatandaşlara ödeme yapıldığı iddialarını reddetti

Ankara

Dudek, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Kurumun şeffaflığının kendisiyle başladığını belirten Dudek, kurumun müfettişlik bürosuna tüm ajans faaliyetlerini denetleme ve inceleme fırsatı sunduğunu kaydetti.

Dudek, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yardım aldığı ve 100 yaşından büyük olduğu iddia edilen kişilerin, "ölüm tarihi bulunmayan" kişiler olduğunu aktardı.

Hayatını kaybeden 100 yaşından büyük kişilerin yardım aldığı iddialarını reddeden Dudek, bu kişilerin ölüm tarihlerinin bulunmamasının, kurumdan yardım aldıkları anlamına gelmediğini vurguladı.

Dudek, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) personelinin, sadece bilgileri "okuma" erişimine sahip olduğunu, yardım ödemelerinde veya diğer bilgilerde değişiklik yapamayacağını söyledi.

DOGE personelinin, mahkeme kararıyla hakkında geçici yasaklama getirilmiş verilere erişiminin olmadığını aktaran Dudek, bu yasağı ihlal edenlerin kovuşturma için Adalet Bakanlığı'na sevk edileceğini bildirdi.

Hükümet Verimliliği Departmanının başındaki milyarder Elon Musk, 17 Şubat'ta ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata olduğunu iddia etmişti.

Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanına ait olduğunu öne sürdüğü bir tablo paylaşmıştı.

Tabloda, yaşı 100 ve üzerinde olan 20 milyondan fazla insanın yer aldığı görülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma detayları ortaya çıktı
Başakşehir'de apartman yangınında mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
AFAD'dan 5 il için "turuncu" kodlu kar uyarısı
Karabük'te temizlik işçisinin Atatürk hassasiyeti kamerada
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi

Benzer haberler

ö+ö+ABD Sosyal Güvenlik Kurumu, hayatını kaybeden 100 yaş ve üzeri vatandaşlara ödeme yapıldığı iddialarını reddetti

ö+ö+ABD Sosyal Güvenlik Kurumu, hayatını kaybeden 100 yaş ve üzeri vatandaşlara ödeme yapıldığı iddialarını reddetti

Anket: ABD'lilerin yüzde 55'ine göre Musk, ülkeyi etkileyen kararlarda gereğinden fazla güce sahip

Elon Musk "Zelenskiy barış değil, para ve güç istiyor" yorumuna katıldığını belirtti

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili, DOGE'nin kurumiçi verilere erişim talebi üzerine istifa etti

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili, DOGE'nin kurumiçi verilere erişim talebi üzerine istifa etti
Musk, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata olduğunu savundu

Musk, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata olduğunu savundu
Trump yönetiminin yaklaşık 15 bin Gelir İdaresi çalışanını işten çıkarabileceği iddiası

Trump yönetiminin yaklaşık 15 bin Gelir İdaresi çalışanını işten çıkarabileceği iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet