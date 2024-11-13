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Dünya

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçilerin yeni lideri John Thune oldu

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi senatörler, yeni dönem başkanı olarak South Dakota Senatörü John Thune isminde karar kıldı.

Mücahit Oktay  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçilerin yeni lideri John Thune oldu Fotoğraf: Samuel Corum/AA

New York

5 Kasım'da yapılan seçim sonuçlarına göre ABD Senatosu'nda da çoğunluğu elde eden Cumhuriyetçi kanat, yeni yılda devralacakları yönetimde Senato Başkanı olarak John Thune'u seçti.

Thune, 3 aşamada gerçekleşen gizli oylamada, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yakın ekibinin Florida Senatörü Rick Scott'u desteklemesine rağmen Cumhuriyetçi çoğunluk lideri olmayı başardı.

Seçim sonrası açıklama yapan Thune, "Çoğunluğumuzu ve Beyaz Saray'ı güvence altına almak için yaptığımız işten fazlasıyla gurur duyuyorum. Bu Cumhuriyetçi ekip, Başkan Trump'ın gündeminin arkasında birleşmiş durumda ve çalışmalarımız bugün başlıyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçiler, yeni dönemde 100 sandalyeli Senato'nun en az 52 sandalyesine sahip olurken, 63 yaşındaki Thune, Senato tarihinde en uzun süre görevde kalan parti lideri olan 82 yaşındaki Mitch McConnell'in yerini alacak.

Öte yandan Thune'un seçilmesi, gelecek yıl hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu eline alacak olan Cumhuriyetçi yönetimde Senato kanadının Trump'tan az da olsa bağımsızlığını koruyabileceği şeklinde yorumlandı.

Trump'ın danışmanı Robert F. Kennedy Jr., oylama öncesi X platformundan yaptığı paylaşımda, "Rick Scott olmadan Trump'ın tüm reform gündemi sallantıda." ifadesine yer vermişti.

Donald Trump, bugün erken saatlerde, seçimlerin ardından ilk kez geldiği Washington'da Kongre'deki Cumhuriyetçilerle bir araya gelmiş, seçimleri nasıl kazandığıyla ilgili bir konuşma yapmıştı.

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