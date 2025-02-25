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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Senato azınlık lideri Schumer, Trump'ı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Putin'in tarafını tutmakla suçladı

ABD Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump'ı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında yer almakla suçladı.

Şilan Turp  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
ABD Senato azınlık lideri Schumer, Trump'ı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Putin'in tarafını tutmakla suçladı

Ankara

Schumer, 4'üncü yılına girilen savaşa ilişkin senatoda yaptığı konuşmada, Trump'ın, ABD'nin temsil ettiği değerlere, demokrasiye, güvenliğe ve özgürlüğe sırtını döndüğünü belirtti.

ABD'nin söz konusu savaştaki konumunun net olduğunu vurgulayan Schumer, "Demokrasinin, sınırların dokunulmazlığının ve ulusların özgürlüğünün yanında ve Vladimir Putin'in karşısında durduk." dedi.

Schumer, Trump'ın Putin'in yalanlarını kınamak yerine Rusya'nın yanlış bilgi ve propagandasını papağan gibi tekrarladığını öne sürerek, "Donald Trump, Putin'e karşı durmak yerine onun yanında ve kendi müttefiklerimizin karşısında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki insanlık felaketinin tek sorumlusunun Putin olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi ülkesinde seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." demişti.

Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini kaydederek, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü." ifadelerini kullanmıştı.

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