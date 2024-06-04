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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Savunma Bakanlığı, Gazze'deki yüzer iskelenin tamirinin sürdüğünü bildirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), fırtına nedeniyle parçalara ayrılan Gazze’deki yüzer iskelenin tamirinin devam ettiğini duyurdu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
ABD Savunma Bakanlığı, Gazze'deki yüzer iskelenin tamirinin sürdüğünü bildirdi

Ankara

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında yüzer iskelenin tamir süreci hakkında bilgi verdi.

Singh, yapımı 320 milyon dolara mal olan ve fırtına nedeniyle dağılan Gazze sahilindeki yüzer iskelenin tamirinin İsrail'in Aşdod Limanı'nda devam ettiğini belirtti.

Yüzer iskelenin ne zaman hazır olacağı sorusuna Singh, kesin bir tarih belirtmedi ancak "yüksek ihtimalle bu hafta içerisinde" iskelenin hazır olacağını ifade etti.

Singh, Gazze'de yüzer iskeleye destek verdikleri sırada karaya oturan ABD'ye ait iki askeri gemiyi kurtarma çalışmalarının da İsrail Donanmasının yardımlarıyla sürdüğünü kaydetti.

Söz konusu gemilerin "çok fazla su ve kum aldığını" ifade eden Singh, kurtarma çalışmalarının bu sebeple daha zor olduğunu söyledi.

Singh ayrıca insani yardımın "en kısa sürede" Gazze'ye ulaşması için uluslararası toplumla çalışmakta kararlı olduklarını belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 25 Mayıs'ta, Gazze'de ABD'nin yüzer iskelesine destek veren 4 geminin akıntıya kapıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, akıntıya kapılan 4 gemiden 2'sinin İsrail yakınlarında karaya vurduğu, İsrail ordusunun kurtarma çalışmalarına destek verdiği kaydedilmişti.

ABD'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla 17 Mayıs'ta faaliyete geçen yüzer iskele olumsuz hava koşulları ve dalgalar sebebiyle çökmüştü.

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