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YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul’da “Times Higher Education (THE) Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi” açılış programında konuşuyor. (VİDEO GRAFİK) İran-İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. -VTR- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MEB Şura Salonu'nda "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
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Dünya

ABD Savunma Bakanı'ndan "Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik varlıkların korunacağı" mesajı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde, ülkesinin Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik varlıklarını koruyacağını söyledi.

Zeynep Katre Oran  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
ABD Savunma Bakanı'ndan "Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik varlıkların korunacağı" mesajı

Ankara

Fox News'a konuşan Hegseth, "Tetikteyiz ve hazırlıklıyız. Başından beri, vatandaşlarımızı ve varlıklarımızı korumak için bu bölgede bulunduğumuzu devamlı olarak dile getirdik." dedi.

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Hegseth, Orta Doğu'da konuşlanmış askeri ve diplomatik varlıkları koruyacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve İsrail arasında barışın sağlanmasına yönelik umudunu sürdürdüğünü belirten Hegseth, Trump'ın İran'la nükleer anlaşmaya varmayı hedeflediğinin de altını çizdi.

Bakan Hegseth, "Başkan Trump, anlaşmanın masada olduğunu açıkça ifade etti. Soru şu ki, İran bunu kabul edecek mi?" şeklinde konuştu.

X hesabından yaptığı paylaşımda da Hegseth, Orta Doğu bölgesine "ek kabiliyetlerin konuşlandırılması" talimatını verdiğini bildirmişti.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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