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Dünya

ABD Savunma Bakanı ile görüşen Zelenskiy: Desteğinize güveniyoruz ve yanımızda olmanızdan gurur duyuyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe güvendiklerini ve yanlarında olmasından gurur duyduklarını bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
ABD Savunma Bakanı ile görüşen Zelenskiy: Desteğinize güveniyoruz ve yanımızda olmanızdan gurur duyuyoruz

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir araya geldi. Görüşmede ABD Ordusu Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Christopher Cavoli de hazır bulundu.

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, ABD yönetimine ve halkına Ukrayna'ya verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ederek, "Devlet Başkanı Joe Biden'e son derece çok minnettarız. ABD'nin yanımızda olması bizim için çok önemli. Desteğinize güveniyoruz ve yanımızda olmanızdan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun "Ramsstein" formatlı bir sonraki toplantısı öncesinde ABD heyetinin Ukrayna'ya ziyaretinin önemine dikkati çeken Zelenskiy, söz konusu toplantının savaş alanında Ukrayna'nın konumunu güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, Bakan Austin'e ve heyet üyelerine cephe hattındaki durum, stratejik hedefler ve Ukrayna ordusunun öncelikli ihtiyaçları hakkında ayrıntılı bilgi verdi, müttefikler tarafından gerekli tüm silah ve mühimmatların kesintisiz tedariğinin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Devlet Başkanı Zelenskiy'in kış dönemi öncesinde Ukrayna'nın imkanlarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çektiği görüşmede, Karadeniz'de seyrüsefer serbestisi ve alternatif tahıl koridorunun işlerliğinin sağlanması konuları ele alındı.

Zelenskiy, "Karadeniz'de kontrolün sağlanması ve alternatif insani güzergahın çalışması konusunda ilerleme kaydetmemiz çok önemli. Bu, Ukrayna'ya küresel güvenlik garantörü olarak kalma fırsatı veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Austin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik kararlı desteğini bir kez daha teyit etmek üzere bugün Kiev'de Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelmekten onur duyduğunu belirterek, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Ukrayna'nın savaş alanındaki acil ihtiyaçlarının ve uzun vadeli savunma gereksinimlerinin karşılanmasına destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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