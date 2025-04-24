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Dünya

ABD Savunma Bakanı Hegseth'in ofis bilgisayarına Signal uygulamasını indirdiği iddia edildi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ofis bilgisayarına mesajlaşma uygulaması Signal'i indirdiği öne sürüldü.

Irmak Akcan  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
ABD Savunma Bakanı Hegseth'in ofis bilgisayarına Signal uygulamasını indirdiği iddia edildi

Ankara

The Washington Post'un haberine göre, konuya ilişkin bilgi sahibi üç kişi, Hegseth'in mesajlaşma uygulaması Signal'i Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) ofisinde bulunan masaüstü bilgisayara yüklediğini ileri sürdü.

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İsimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan kaynaklar, Hegseth'in masaüstü bilgisayara yüklediği Signal uygulamasını kişisel cep telefonuna da indirdiğini ifade etti.

Hegseth'in, uygulamayı kullanarak Beyaz Saray ve diğer üst düzey hükümet yetkilileriyle nasıl daha hızlı koordine olunabileceği konusunda yaşadığı bir tartışmanın ardından uygulamayı yüklediğini belirten kaynaklar, aralarında bakanın Özel Kalem Müdürü Joe Kasper'in de bulunduğu kişilerin de Signal'i Pentagon'daki bilgisayarlarında kullanmayı istediklerini ancak uygulamanın kullanımının ne kadar yaygınlaştığının belirsiz olduğunu söyledi.

Güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan iki farklı kişi de Hegseth'in ofisten kısa mesaj göndermek için bir program yüklemek istediğini ve ikinci bir bilgisayara da Signal yüklediğini iddia etti.

Hegseth ve siyasi danışmanlardan oluşan ekibinin, bu tür mesajları saklamalarını gerektiren ABD yasalarını ihlal edip etmedikleri ise henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı açıklamada, ofisinin Hegseth'in "hükümet bilgisayarında Signal'i hiç bir zaman kullanmadığını" teyit edebileceğini söyledi.

The New York Times, 20 Nisan'da Hegseth'in Yemen operasyonuyla ilgili ayrıntıları eşi Jennifer Hegseth, Pentagon'da görev yapan kardeşi Phil Hegseth ve avukatı Tim Parlatore'nin de yer aldığı bir başka Signal grubunda da paylaştığını bildirmişti.

Gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, "Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda önce ulusal güvenlik yetkililerinin olduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Hegseth, Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti.

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