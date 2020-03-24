ABD Savunma Bakanı Esper: Kovid-19 salgınının ülkede gerilemesi 8-10 hafta alacak
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gerilemeye başlamasının 8-10 hafta almasını beklediklerini söyledi.
Washington
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ABD askerleri ve ailelerinin sorularını video konferans yöntemi ile yanıtladı.
Kovid-19 salgınının ne kadar süreceği ve ABD ordusunun salgınla ne kadar mücadele edebileceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Esper, hükümet destek talebinde bulunduğu sürece Amerikan ordusunun salgınla mücadeleye destek vereceğini kaydetti.
Salgının süresine ilişkin ise Çin ve Güney Kore'nin bu konuya ilişkin verilerini dikkate alarak bir hesap yapmaya çalıştıklarını ifade eden Esper, "Gerilemesi veya en azından düşüşe geçmesi için 8 ile 10 haftalık bir süre var. Dolayısıyla en az bu süreye bakıyoruz. Planlama olarak birkaç ay için hazırlık yapmamız lazım ve bu süre için önlemleri alıyoruz." diye konuştu.
Bu arada, ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 174'ü asker, 59'u sivil personel, 27'si sözleşmeli personel ve 61'i asker aile üyesi olmak üzere 321'e çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.