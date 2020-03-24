Euro
6.94
Dolar
6.44
BIST 100
89,286.22
Altın
1,627.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD Savunma Bakanı Esper: Kovid-19 salgınının ülkede gerilemesi 8-10 hafta alacak

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gerilemeye başlamasının 8-10 hafta almasını beklediklerini söyledi.

Kasım İleri   | 24.03.2020
ABD Savunma Bakanı Esper: Kovid-19 salgınının ülkede gerilemesi 8-10 hafta alacak

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ABD askerleri ve ailelerinin sorularını video konferans yöntemi ile yanıtladı. 

Kovid-19 salgınının ne kadar süreceği ve ABD ordusunun salgınla ne kadar mücadele edebileceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Esper, hükümet destek talebinde bulunduğu sürece Amerikan ordusunun salgınla mücadeleye destek vereceğini kaydetti.

Salgının süresine ilişkin ise Çin ve Güney Kore'nin bu konuya ilişkin verilerini dikkate alarak bir hesap yapmaya çalıştıklarını ifade eden Esper, "Gerilemesi veya en azından düşüşe geçmesi için 8 ile 10 haftalık bir süre var. Dolayısıyla en az bu süreye bakıyoruz. Planlama olarak birkaç ay için hazırlık yapmamız lazım ve bu süre için önlemleri alıyoruz." diye konuştu.

Bu arada, ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 174'ü asker, 59'u sivil personel, 27'si sözleşmeli personel ve 61'i asker aile üyesi olmak üzere 321'e çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'un yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
ABD Savunma Bakanı Esper: Kovid-19 salgınının ülkede gerilemesi 8-10 hafta alacak
İletişim Başkanı Altun, koronavirüsle mücadelede son 24 saatteki çalışmaları paylaştı
Gazze'de koronavirüs nedeniyle camiler 2 hafta kapalı kalacak

Benzer haberler

New York borsası 1933'den sonraki en yüksek yükselişle kapandı

New York borsası 1933'den sonraki en yüksek yükselişle kapandı

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1930'a yükseldi

Fas'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Oyuncu Fatma Girik: Evde kalın çağrısına destek veriyorum

Oyuncu Fatma Girik: Evde kalın çağrısına destek veriyorum
Trump, hayatın 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar normale dönmesini istiyor

Trump, hayatın 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar normale dönmesini istiyor
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat

Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat