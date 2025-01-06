Dolar
35.34
Euro
36.74
Altın
2,635.93
ETH/USDT
3,671.40
BTC/USDT
101,912.00
BIST 100
10,085.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımlarda bazı muafiyetler sağladı

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla devlet kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra, bazı enerji ile havale hareketlerine izin veren 6 ay süreli muafiyet sağlandığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 06.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımlarda bazı muafiyetler sağladı

Washington

ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi yönünde adım attı.

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'deki temel hizmetlerin devam etmesini sağlamak amacıyla yeni bir lisans yayımladı.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yayımladığı lisans ile Suriye'deki yönetim kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra, ülkeye veya ülke içinde petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve elektrik dahil enerjinin satışı, tedariki, depolanması veya bağışlanmasının desteklenmesine yönelik faaliyetler ile Suriye Merkez Bankası aracılığıyla yapılan işlemlerin de kapsama alındığı ticari olmayan, kişisel para hareketlerine 7 Temmuz'a kadar izin verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesi sonrası yayımlanan lisansın, ABD'nin yaptırımlarının, temel insani ihtiyaçları karşılamaya yönelik faaliyetleri, kamu hizmetlerinin sağlanmasını veya insani yardımları engellemeyecek şekilde uygulanması konusundaki taahhüdünü vurguladığı aktarıldı.

Esed rejiminin Suriye halkına yönelik zalimliği, terörizme destek vermesi ve bölgedeki istikrarı bozan eylemleri sonucu Suriye'nin en kapsamlı şekilde yaptırım uygulanan bir ülke olduğu belirtilen açıklamada, sağlanan yaptırım muafiyetleriyle Suriye halkının daha umutlu, güvenli ve barışçıl gelecek inşa etmelerini desteklemek amacıyla elektrik, enerji, su ve sanitasyon dahil ülke genelinde temel hizmetlerin ve yönetim işlevlerinin sürekliliğinin sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu lisans ile Esed ve çevresi, Suriye Hükümeti, Suriye Merkez Bankası ve Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) yönelik yaptırımların kaldırılmadığı aktarıldı.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Beşşar Esed'in Rusya ve İran tarafından desteklenen acımasız ve baskıcı yönetiminin sona ermesi, Suriye ve halkına yeniden inşa için eşsiz bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Adeyemo, "Bu geçiş döneminde, Hazine Suriye'de insani yardımı ve sorumlu yönetimi desteklemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "Aile Yılı" paylaşımı
Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı
Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Benzer haberler

ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımlarda bazı muafiyetler sağladı

ABD, Suriye'ye yönelik yaptırımlarda bazı muafiyetler sağladı

Trump'ın kazandığı başkanlık seçimi sonuçları, Seçiciler Kurulu oylarının Kongrede sayımıyla resmileşti

ABD: Rusya, silah karşılığında Kuzey Kore'ye gelişmiş uzay ve uydu teknolojileri vermek istiyor

İran: ABD'nin nükleer tesislerimizi tehdit etmesi uluslararası hukukun ihlalidir

İran: ABD'nin nükleer tesislerimizi tehdit etmesi uluslararası hukukun ihlalidir
ABD, "yeni yönetime destek" amacıyla Suriye'ye yaptırımları hafifletmeyi düşünüyor

ABD, "yeni yönetime destek" amacıyla Suriye'ye yaptırımları hafifletmeyi düşünüyor
Golan Tepeleri'ndeki Suriyeliler, İsrail işgalinin sona ermesini ve barışın sağlanmasını istiyor

Golan Tepeleri'ndeki Suriyeliler, İsrail işgalinin sona ermesini ve barışın sağlanmasını istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet