Euro
6.94
Dolar
6.44
BIST 100
89,286.22
Altın
1,627.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan, ilk Kovid-19 testlerini Türkiye'nin aracılığıyla elde etti

Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk tanı testlerini Türkiye'nin aracılığı ile elde ettiklerini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 24.03.2020
Azerbaycan, ilk Kovid-19 testlerini Türkiye'nin aracılığıyla elde etti

Bakü

Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, alınan tedbirler sayesinde Azerbaycan'da koronavirüsün artmasının önlendiğini belirtti. 

İlk günlerde koronavirüsün yeni tipinin teşhisi için birçok ülkede test olmadığını hatırlatan Şireliyev, "Sadece birkaç ünlü laboratuvarda ve Almanya'daki bir laboratuvarda bu testler yapılıyordu. Kardeş Türkiye'nin aracılığı ile testler Bakü'ye getirildi. İlk hastalar da o testlerin yardımıyla teşhis edildi." dedi

Şireliyev, bazı hastaların iyileşerek taburcu edildiğini, tedavisi devam edenlerin hastalık seyirlerinin de iyileşme yönünde olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'da Kovid-19 vakasına ilk kez 28 Şubat'ta İran'dan ülkeye geçen bir Rus vatandaşında rastlanmıştı.

Bugüne kadar 87 kişide koronavirüs tespit edilen Azerbaycan'da, 10 hasta iyileşti, 1 hasta hayatını kaybetti.

Ülkede, 3'ü 18 yaş altı toplam 76 hastanın tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'un yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
ABD Savunma Bakanı Esper: Kovid-19 salgınının ülkede gerilemesi 8-10 hafta alacak
İletişim Başkanı Altun, koronavirüsle mücadelede son 24 saatteki çalışmaları paylaştı
Gazze'de koronavirüs nedeniyle camiler 2 hafta kapalı kalacak

Benzer haberler

New York borsası 1933'den sonraki en yüksek yükselişle kapandı

New York borsası 1933'den sonraki en yüksek yükselişle kapandı

İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1930'a yükseldi

Fas'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Oyuncu Fatma Girik: Evde kalın çağrısına destek veriyorum

Oyuncu Fatma Girik: Evde kalın çağrısına destek veriyorum
Trump, hayatın 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar normale dönmesini istiyor

Trump, hayatın 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar normale dönmesini istiyor
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat

Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat