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Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin, IKBY Başbakanı ve Bahreyn Veliaht Prensi ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ile görüştü.

Betül Yürük   | 20.11.2021
ABD Savunma Bakanı Austin, IKBY Başbakanı ve Bahreyn Veliaht Prensi ile görüştü

New York

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Austin, Bahreyn'in başkenti Manama'da her yıl düzenlenen "Manama Diyaloğu" toplantıları sırasında çeşitli temaslarda bulundu.

Austin, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesinde peşmerge güçlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye katkısı nedeniyle teşekkür etti.

Lloyd Austin, Manama'da Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun ile de bir araya geldi.

Görüşmede, ABD'nın Irak'taki askerlerinin Irak ordusuna DEAŞ ile mücadelede yardım etme ve istihbarat paylaşma odaklı misyonunun bir sonraki adımı ele alındı.

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ile de bir araya gelen Austin, deniz güvenliği ve bölgesel işbirliği dahil iki ülke arasındaki işbirliği konularını görüştü.

Austin, Manama'da Malezya Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile de bir araya geldi.

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