Dolar
32.21
Euro
35.02
Altın
2,421.55
ETH/USDT
3,788.80
BTC/USDT
69,946.00
BIST 100
10,895.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD: Savaş sonrası Gazze'nin güvenliğinin sağlanmasına ve yönetimine birçok ülke yardımcı olabilir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in saldırılarının durması sonrası birçok ülkenin Gazze'nin güvenliğinin sağlanmasında ve yönetiminde rol alabileceğini söyledi.

Islam Doğru  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
ABD: Savaş sonrası Gazze'nin güvenliğinin sağlanmasına ve yönetimine birçok ülke yardımcı olabilir

New York

Blinken, Senato Tahsisatlar Komitesinde, bakanlığının 2025 bütçesi ile ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

Komite üyelerinin İsrail saldırıları bittikten sonra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Gazze Şeridi’nin yönetiminde rol oynayıp oynamayacağına ilişkin soruları üzerine Blinken, birçok ülkenin Gazze'nin güvenliğinin sağlanmasına ve yönetimine potansiyel olarak yardımcı olabileceğini belirtti.

Blinken, "Birçok ülkenin en azından geçici olarak, güvenliğin ve insanların katılacağı bir koalisyon ile yönetimin sağlanmasına yardımcı olmak konusunda araçsal bir rol oynayabileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde "askeri işgalin sürdürülebilir" olmadığına inandığını belirten Blinken, Gazze'de devam eden insani krize dikkati çekti. Blinken yiyecek, su, ilaç ve barınma imkanlarının halen çok kısıtlı olduğunu vurguladı.

Blinken, İsrail'in sınır geçişlerini kapatması üzerine "ciddi bir felaket bölgesi" olarak nitelediği Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırılması konusunda "korkunç sorunlar" yaşadıklarını, kapıların kapalı olması ve verimli çalışmaması nedeniyle güneydeki durum için de "derin kaygılar" yaşadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Ankara'da "1999 ve 2004'teki NATO Genişlemesi Üzerine Polonya-Litvanya Konferansı" düzenlendi
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna ilişkin yönetmelikte değişiklik
Urla'da 6 sahipsiz köpeğin zehirlenerek telef olması üzerine inceleme başlatıldı
Romanya Başbakanı Ciolacu: Türkiye NATO'daki en önemli müttefiklerimizden biri

Benzer haberler

ABD: Savaş sonrası Gazze'nin güvenliğinin sağlanmasına ve yönetimine birçok ülke yardımcı olabilir

ABD: Savaş sonrası Gazze'nin güvenliğinin sağlanmasına ve yönetimine birçok ülke yardımcı olabilir

ABD: UCM'nin İsrailli yetkililer hakkındaki yakalama kararı başvurusu Gazze'de ateşkesi zorlaştırır

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senatoda "Gazze kasabı" ifadesiyle protesto edildi

ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolar daha yardım yapacak

ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolar daha yardım yapacak
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ukrayna ziyareti başladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ukrayna ziyareti başladı
Blinken: İsrail'in bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun hareket etmediğini değerlendirmek makul

Blinken: İsrail'in bazı durumlarda uluslararası insancıl hukuka uygun hareket etmediğini değerlendirmek makul
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet