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Dünya

ABD: Rusya'da ölü ve yaralı Kuzey Koreli askerler olduğuna dair göstergeler var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Rusya'da hem ölü hem de yaralı Kuzey Koreli askerler olduğuna dair göstergeleri bulunduğunu söyledi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
ABD: Rusya'da ölü ve yaralı Kuzey Koreli askerler olduğuna dair göstergeler var Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Ankara

Tümgeneral Ryder, günlük basın toplantısında, "Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli askerler" iddiasına ilişkin soruları yanıtladı.

"Kuzey Koreli askerlerin, Kursk'ta, Rus güçlerinin yanında çatışmaya girdiğini değerlendiriyoruz." diyen Ryder, "Hem ölü hem de yaralıları olduğuna dair göstergelerimiz var. Kesin bir sayı veremem ancak konuyu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği asker sayısı sorulduğunda ise Ryder, bildiği kadarıyla bu sayının halen 12 bin civarında olduğunu kaydetti.

Askerlerin, Rus güçlerinin yanında "bir haftadan uzun süredir" çatıştığının tahmin edildiğini söyleyen Ryder, bu askerlerin yalnızca Kursk'ta bulunduğunu ifade etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde 14 ve 15 Aralık'taki çatışmalarda en az 30 Kuzey Koreli askerin öldüğü ve yaralandığı iddia edilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesine karşı savaşan Kuzey Kore askerleri olduğu belirtilen görüntü paylaşmıştı.

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