Dolar
28.94
Euro
31.23
Altın
2,022.20
ETH/USDT
2,276.00
BTC/USDT
44,129.00
BIST 100
8,005.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Dünya

ABD: Rusya, iki ABD'li tutuklunun serbest kalması için yaptığımız anlaşma teklifini reddetti

ABD, tutuklu ABD vatandaşları Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç ve eski deniz piyadesi Paul Whelan'ın serbest bırakılması için Rusya'ya yaptıkları anlaşma teklifinin reddedildiğini duyurdu.

Dildar Baykan Atalay  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
ABD: Rusya, iki ABD'li tutuklunun serbest kalması için yaptığımız anlaşma teklifini reddetti

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, Gerşkoviç ve Whelan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya söz konusu iki ABD vatandaşının serbest kalması için "yeni ve önemli bir teklifte" bulunduklarını belirten Miller, "Bu teklif Rusya tarafından reddedildi. Bize yanıt vermemeleri gibi bir durum yok. Masada olan teklifi reddettiler." diye konuştu.

Miller, teklifin içeriği hakkında detay vermezken, Moskova'dan gelen reddin, tutuklu ABD'nin vatandaşlarının serbest kalmasına yönelik çabalarını engellemeyeceğini söyledi.

Gerşkoviç ve Whelan kimdir?

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart'ta Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Moskova’daki Lefortovo Mahkemesi, Gerşkoviç'in 30 Kasım'da sona erecek tutukluluk süresini 30 Ocak 2024'e kadar uzatmıştı.

Öte yandan, ABD'li asker emeklisi Paul Whelan (52) bir arkadaşının düğün töreni için gittiği Rusya'da 2018'den bu yana aynı gerekçeyle tutuklu bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yaptıklarının cezasını ödemekten kaçamayacaktır
Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı
Antalya'ya gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı
Tohma Kanyonu'nun yamaçlarına çelik ağ örülüyor
Bitlis'te özel harekat polislerine zorlu operasyonlar için sıkı eğitim veriliyor

Benzer haberler

ABD: Rusya, iki ABD'li tutuklunun serbest kalması için yaptığımız anlaşma teklifini reddetti

ABD: Rusya, iki ABD'li tutuklunun serbest kalması için yaptığımız anlaşma teklifini reddetti

Hollywood oyuncularının grevi yapımcılarla varılan anlaşmanın onaylanmasıyla sonlandı

ABD'de senatörün engellemesi nedeniyle bekleyen yüzlerce askeri atama onaylandı

Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de 43 sivilin öldüğü saldırılarda ABD silahları kullanıldı

Uluslararası Af Örgütü: Gazze'de 43 sivilin öldüğü saldırılarda ABD silahları kullanıldı

ABD: İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişi için bugüne kadar yaptıkları yeterli değil

ABD: İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişi için bugüne kadar yaptıkları yeterli değil
ABD, Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı kişilere vize yasağı getirecek

ABD, Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı kişilere vize yasağı getirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet