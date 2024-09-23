ABD, Orta Doğu'da artan gerginlik üzerine bölgeye ek asker gönderiyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'da İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında artan gerginlikler nedeniyle bölgeye ek asker göndereceğini açıkladı.
New York/Washington
Pentagon'dan AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Orta Doğu'daki artan gerginlikler ve tedbirleri çoğaltmak nedeniyle, bölgede halihazırda bulunan güçleri güçlendirmek için az sayıda ek ABD askeri personeli gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Nereye ne kadar asker gönderileceği sorularına ise "Operasyon güvenliği nedeniyle, belirli ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağız veya bilgi vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.
ABD'nin şu an bölgede yaklaşık 40 bin civarında askeri bulunuyor.
Biden'dan "Orta Doğu'da tansiyonun düşmesi için çalışıyoruz" mesajı
ABD Başkanı Joe Biden da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme öncesinde basına Orta Doğu gündemine ilişkin kısa bir açıklama yaptı.
Biden, özellikle İsrail'in son saldırılarıyla artan gerilime ilişkin görüşünün sorulması üzerine, "Ekibim muhataplarıyla sürekli irtibat halindeler ve (bölgedeki) insanların evlerine güvenli şekilde dönmelerine olanak sağlayacak şekilde tansiyonun düşmesi için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, ikisinin de "öncü" ülkeler olduğunu ifade etti.
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da ABD ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve görüşmelerinde hem ikili hem de bölgesel meseleleri ele alacaklarını söyledi.
İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 274 kişi öldü
İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı'nın çatışmaları şiddetlenerek devam ediyor.
İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda bugün ölenlerin sayısının 21'i çocuk, 39'u kadın 274'e yaralananların sayısının ise 1024'e yükseldiğini açıkladı.
Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.
Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.