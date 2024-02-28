Dolar
31.19
Euro
33.77
Altın
2,027.23
ETH/USDT
3,303.00
BTC/USDT
59,095.00
BIST 100
9,220.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitingde konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’da ‘’Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’’nda konuşuyor.
logo
Dünya

ABD ordusu, yeniden yapılanma kapsamında 24 bin kadroyu kaldırmayı planlıyor

ABD Kara Kuvvetlerinin, "değişen güvenlik ortamı ve savaşın gelişen karakteri ışığında" ordunun yeniden yapılanması kapsamında 24 bin kadroyu kaldırmayı planladığı belirtildi

Salih Okuroğlu  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
ABD ordusu, yeniden yapılanma kapsamında 24 bin kadroyu kaldırmayı planlıyor

Ankara

ABD Kara Kuvvetlerinin, internet sitesinden yayımlanan "Ordu Kuvvet Yapısının Dönüşümü" başlıklı raporda, yeniden yapılanmaya ilişkin planını duyurdu.

Raporda, "Değişen güvenlik ortamı ve savaşın gelişen karakteri ışığında ordu, teknolojik olarak gelişmiş askeri güçlere karşı büyük ölçekli muharebe operasyonları yürütmeye yeniden odaklanmaktadır. Ordu, bu gereklilikleri karşılamak için yeni kabiliyetler üretmeli ve kuvvet yapısını yeniden dengelemelidir." ifadelerine yer verildi.

Yapılanmanın, Kara Kuvvetlerinin 494 bin askeri barındıracak şekilde tasarlanan kuvvet yapısı ile kanunen 445 bin olarak belirlenen asker sayısı arasındaki makası daraltma imkanı tanıyacağı vurgulanan raporda, asker sayısındaki üst sınırın düşürülmesinin ordunun kuvvet yapısının dengelenmesi planının bir parçası olduğu ifade edildi.

Raporda, mevcut 24 bin kadronun kaldırılmasının planlandığı bildirilirken, söz konusu değişikliğin sadece norm kadro yapısını içerdiği ve hiçbir askerin görevinden ayrılmayacağına dikkati çekildi.

Kara Kuvvetlerinin mevcut kadrolarını dolduracak sayıda yeterli askerin bulunmadığına işaret edilen raporda, birkaç yıl içinde asker sayısında da bir artış görüleceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak
Hakkari'de 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz
Bakan Göktaş: Mart ayı itibarıyla 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınına yönelik atamamız olacak
Eczacı, tabip, diş hekimi için 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanına çıkıldı

Benzer haberler

ABD ordusu, yeniden yapılanma kapsamında 24 bin kadroyu kaldırmayı planlıyor

ABD ordusu, yeniden yapılanma kapsamında 24 bin kadroyu kaldırmayı planlıyor

Almanya: Ukrayna'ya Avrupa ve NATO ülkelerinden askeri birlikler gönderilmeyecek

İsrail'i protesto için kendini yakan ABD askeri, Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen "Buazizi"ye benzetildi

Baro başkanı, darbecilerin ceza kanununda özel bir madde kapsamında yargılanmasını önerdi

Baro başkanı, darbecilerin ceza kanununda özel bir madde kapsamında yargılanmasını önerdi
Çambaşı, gündüz kayakseverleri gece karın keyfini sürmek isteyenleri ağırlıyor

Çambaşı, gündüz kayakseverleri gece karın keyfini sürmek isteyenleri ağırlıyor
Şehir hayatını bırakıp memleketinde besici oldu

Şehir hayatını bırakıp memleketinde besici oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet