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Dünya

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmergeye bir haftada ikinci askeri yardım

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine bir haftada ikinci kez askeri araç yardımında bulundu.

Bekir Aydoğan   | 28.07.2021
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmergeye bir haftada ikinci askeri yardım

Erbil

Koalisyon güçleri, Erbil'de düzenlenen devir teslim töreniyle Peşmerge Bakanlığına içerisinde Hummer tipi zırhlı araç ve ambulansların yer aldığı 59 adet askeri araç teslim etti.

Peşmerge Bakanlığına koalisyon güçleri 26 Temmuz'da da 70 civarında yeni araç vermişti. Törende sergilenen araçlar arasında Humvee türü zırhlı araç, tanker ve askeri kamyonlar olduğu görülmüştü.

Söz konusu yardımın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin "terör örgütü DEAŞ ile mücadele için ABD'li askerlerin Irak'taki varlığına ihtiyaç kalmadığını" söylemesinin ardından gelmesi dikkati çekmişti.

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