ABD New Jersey'de Kovid-19'dan ölen Türkler'in sayısı 5'e yükseldi
ABD’nin New Jersey eyaletinde bir Türk'ün daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
New York
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ABD’nin New Jersey (NJ) eyaletinde bir Türk'ün daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
New Jersey’in Paterson şehrinde oturan Türk asıllı 85 yaşındaki H.K'nin, Kovid-19 salgını nedeni ile tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi.
Paterson şehrindeki Saint Joseph Hastanesinde bir süredir yoğun bakımda tutulan H.K.'nin salı günü yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Karaçay Türk toplumunun bir üyesi olduğu ifade edilen H.K.'nın vefat haberi akrabaları tarafından sosyal medyada paylaşılırken, New Jersey eyaletinde Kovid-19 kaynaklı Türk toplumu kayıplarının şimdiye kadar sadece Paterson'da görüldü.
H.K. ile Paterson şehrinde Kovid-19 sebebi ile öldüğü belirlenen Türklerin sayısı 5’e yükseldi. Şehirde bulunan hastanelerde halen bazı Türk vatandaşlarının korona virüsü teşhisi ile tedavisinin devam ettiği açıklandı.
Son vefat haberi ile birlikte ABD genelinde Türk toplumu üyelerinden Kovid-19 nedeniyle vefat eden sayısı 6’ya yükselmiş oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.