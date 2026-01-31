Dolar
Dünya

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 6 bin 563'e yükseldi

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), İran'daki protestolar sırasında çıkan olaylarda ölenlerin sayısının 6 bin 563'e yükseldiğini açıkladı.

Tolga Akbaba  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 6 bin 563'e yükseldi

İstanbul

HRANA'da yer alan habere göre İran'ın birçok noktasındaki olaylar sonucu 49 bin kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 214 güvenlik görevlisi dahil 6 bin 563 kişi yaşamını yitirdi.

ABD merkezli ajans, dün ölü sayısının 6 bin 479’a çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.​​​​​​​

