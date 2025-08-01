ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan kripto için düzenlemelerde modernizasyon adımı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, kripto tabanlı işlemler için düzenlemeleri modernize etmeyi amaçlayan "Proje Kripto" (Project Crypto) girişimini duyurdu.
Washington
Atkins, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, söz konusu girişimle Amerikan finansal piyasalarının zincir içi (on-chain) yapıya geçmesini sağlamak amacıyla menkul kıymetler kurallarının ve düzenlemelerinin modernize edilmesinin amaçlandığını aktardı.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu'nun SEC ve diğer federal kurumlar için ABD'nin kripto varlık piyasalarındaki liderliğini sürdürmek amacıyla bir çerçeve oluşturulmasına yönelik önerileri içeren raporunu yayımladığını belirten Atkins, bu raporun Amerika'yı blok zinciri ve kripto teknolojisinde birinci yapmak için bir yol haritası olduğunu kaydetti.
Atkins, bu doğrultuda "Proje Kripto" girişimini başlattıklarını, bunun ABD'nin iş kurmak, ileri teknolojiler geliştirmek ve sermaye piyasalarına katılmak için dünyadaki en iyi yer olmaya devam etmesini sağlayacağını ifade etti.
SEC Başkanı Atkins, "Başkan Trump'ın Amerika'yı dünyanın kripto başkenti yapma vizyonunu gerçekleştirmek için SEC piyasalarımızı zincir dışı (off-chain) ortamdan zincir içi (on-chain) ortama taşımanın potansiyel faydalarını ve risklerini bütüncül bir şekilde değerlendirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.