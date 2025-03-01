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Dünya

ABD, Meksika sınırındaki güvenliği artırmak için ilave asker göndermeye hazırlanıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD-Meksika sınırındaki güvenliğin artırılması amacıyla bölgeye ek asker konuşlandıracaklarını açıkladı.

Zeynep Katre Oran  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
ABD, Meksika sınırındaki güvenliği artırmak için ilave asker göndermeye hazırlanıyor

Washington

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, sınır güvenliği operasyonlarını güçlendirmek ve genişletmek amacıyla Meksika sınırına bir Stryker Tugay Muharebe Birliği (SBCT) ile Genel Destek Havacılık Taburunun konuşlandırılmasını emrettiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında sınıra gönderilmesi planlanan askerlerin sayısına ilişkin detay verilmezken, Associated Press'in (AP) ismini açıklamak istemeyen üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD-Meksika sınırına gönderilecek asker sayısının yaklaşık 3 bin olduğu belirtildi.

ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Ayrıca Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

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