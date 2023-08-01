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Dünya

ABD küresel sağlık güvenliğini desteklemek için yeni büro kurduğunu duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünya çapında sağlık güvenliğinin uluslararası koordinasyonunu sağlamak için Küresel Sağlık, Güvenlik ve Diplomasi Bürosunu kurduklarını söyledi.

Mücahit Oktay  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
ABD küresel sağlık güvenliğini desteklemek için yeni büro kurduğunu duyurdu Fotoğraf: Celal Güneş - AA

New York

Blinken, başkent Washington'da, Dışişleri Bakanlığı binasında yaptığı konuşmada, "Modernleşme gündemimizin bir diğer kritik parçası olarak, bugün Küresel Sağlık Güvenliği ve Diplomasi Bürosunun çalışmalarını başlatmak için buradayız." dedi.

Göreve başladığından beri iklim krizi, siber güvenlik, dijital politika ve gelişmekte olan teknolojiler gibi konularda daha iyi mücadele edebilmek için Bakanlığı modernize etmek için bir dizi önemli adımlar attıklarını belirten Blinken, küresel sağlığı güçlendirmeye yönelik çabalara da odaklandığını vurguladı.

Blinken, "Hem iç hem de uluslararası koordinasyonu yürütme ihtiyacına tamamen odaklanmak ve Dışişleri Bakanlığının küresel sağlığı güçlendirmeye yönelik süregelen çabalarını hızlandırmak için yeni bir büro kuruyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının insan hayatında oluşturduğu "derin etkiye" dikkati çeken Blinken, "Başka bir salgını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapma zorunluluğumuz var. Mesele bunun ne zaman olup olmayacağı değil, ne zaman hazır olmamız gerektiğidir." ifadesine yer verdi.

Blinken, yeni kuruluşun görevleri arasında, "ABD diplomasisine liderlik etmek ve küresel sağlık güvenliği mimarisini güçlendirmek, halk sağlığı sistemlerini desteklemek için ABD dış yardımından yararlanmaya yardımcı olmak ve sağlık güvenliğini temel bir ABD dış politikası önceliği olarak yükseltmek" gibi konuların yer alacağını kaydetti.

Büroya ABD Küresel AIDS Koordinatörü Büyükelçi Dr. John N. Nkengasong'un liderlik edeceği ve doğrudan Blinken'e rapor vereceği bildirildi.

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