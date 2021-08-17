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Dünya, Koronavirüs

ABD Kovid-19 aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek

ABD'li sağlık yetkililerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki doz aşı olanlara 8 ay sonra üçüncü doz aşıyı tavsiye edeceği bildirildi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 17.08.2021
ABD Kovid-19 aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek

New York

Federal sağlık yetkilileri, bir süredir ABD'nin yanı sıra İsrail gibi çeşitli ülkelerdeki vakaları inceleyerek aşı olanların üçüncü doz aşı gereksinimlerini belirlemeye çalıştı.

İncelemenin ilk sonuçlarına göre ocakta yapılan aşıların, ağır enfeksiyonu önleme gücünde düşüş olduğu saptandı.

Diğer yandan, konuyla ilgili CNN'e konuşan Brown Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. Megan Ranney, ikinci doz aşının koruyuculuğunu büyük oranda sürdürdüğünü söyledi.

Ranney "Hafta sonu boyunca acil serviste çalıştım. Ağır Kovid-19 vakalarının hepsi aşısızdı. Kovid-19'un artık aşısızların hastalığı olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Üçüncü doz aşı tavsiyesinin bu hafta yapılması beklenirken, aşılama ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) aşılara tam onay vermesinin ardından başlayacak.

FDA'nın Pfizer aşısına gelecek haftalarda tam onay vermesi bekleniyor.

FDA, geçen hafta kanser ya da organ nakli hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin üçüncü doz aşıyı yaptırmalarını tavsiye etmişti.​​​

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