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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki kara saldırılarını tamamlamasını "olumlu" olarak değerlendirdi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarının tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçildiğini duyurmasını "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

Dildar Baykan Atalay  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
ABD, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki kara saldırılarını tamamlamasını "olumlu" olarak değerlendirdi

Ankara

Kirby, telefonla verdiği brifingde gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarının tamamlandığını ve bir sonraki aşamaya geçildiğini duyurduğuna işaret eden Kirby, "Bunun, daha az yoğunluklu operasyonlara geçiş konusunda olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bunun, Gazze'nin kuzeyine halkın geri dönmesini sağlamasını umuyoruz çünkü şu anda operasyonların çoğu güneyde." ifadelerini kullandı.

Kirby, Biden yönetiminin Gazze'ye yönelik yeni insani yardım paketi de hazırladığını belirterek, "Bu yardım paketinin nüfusun Gazze'nin kuzeyine geri dönmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına da yardımcı olmasını umuyoruz." dedi.

Husilere "Seçeneğiniz var" mesajı

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerini ve ABD'nin bu gruba yönelik operasyonlarını da değerlendiren Kirby, Washington'ın savaş peşinde olmadığını söyledi.

Kirby, "Husilerin seçeneği ve hala doğru seçimi yapmak için vakitleri var ki bu da bu pervasız saldırıları durdurmak olur." ifadesini kullandı.

ABD'nin ve müttefiklerinin saldırılarının Husilerin kabiliyetlerini tamamen bitirmediğini kabul eden Kirby, "Hala bazı savaş kabiliyetleri olduğunu biliyoruz. Bu kabiliyetle ne yapacakları konusunda seçim yapmalılar. Bu saldırıları devam ettirmeyi seçerlerse biz de onlara gerekli karşılığı vermeye devam ederiz." görüşünü paylaştı.

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