ABD, İsrail'e "insani yardımların önünü aç yoksa bazı askeri yardımlar kesilebilir" uyarısı yaptı
ABD yönetiminin İsrail'in saldırı altındaki Gazze Şeridi'ndeki insani krizin bir ay içinde iyileştirilmesini sağlamaması halinde Tel Aviv'e silah ambargosu uygulayacağı konusunda uyardığı öne sürüldü.
Ankara/New York
CNN'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a gönderdikleri ortak mektupta Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünün açılmasını talep etti.
13 Ekim tarihli mektupta, Gazze'deki acil insani durumun giderek kötüleştiği ve buraya yönelik insani yardımların engellenmemesi gerektiği kaydedildi.
ABD'li bakanlar, 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişlerinin sağlanması ve bu yolla bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini, aksi durumda ABD Başkanı Joe Biden'ın şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.
ABD Dış Yardımlar Yasası'nın 620 I bölümüne göre ABD yönetimi, insani krizin olduğu bölgelere başta gıda ve ilaç olmak üzere insani yardımların girişini engelleyen ülkelere karşı silah yardımlarını askıya alabiliyor.
Mektupta bu yasaya ve Biden'ın memorandumuna atıf yapan Blinken ile Austin, "Size, Gazze'deki insani durumun giderek kötüleşmesi hakkında ABD yönetiminin derin endişelerini dile getirmek ve bu ay içinde hükümetinizden bu durumu düzeltecek acil ve sürdürülebilir adımlar atmanızı istemek için yazıyoruz." ifadesini kullandı.
İsrail'in Gazze'ye gıda taşıyan kamyonları kasıtlı olarak engellediği yönündeki işaretlere dikkati çeken Blinken ile Austin, günlük 350 kamyonun Gazze'ye gıda götürmesine izin verilmesini talep etti.
Aynı mektupta, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinden güneyine zorla göç gibi bir politika uygulamaması gerektiğine de işaret edildi.
ABD'nin, Gazze'de durum iyileşmezse İsrail'i silah ambargosu uygulama konusunda uyardığı iddia edildi
Öte yandan, İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, ABD yönetiminin son haftalarda Gazze'de giderek daha kötüye giden insani krizden "derin endişe duyduğu" belirtildi.
Beyaz Saray'ın Gazze'deki insani krizin iyileştirilmesi için "acil adımlar atılması" çağrısında bulunduğu ifade edildi.
ABD yönetiminin Gazze'deki insani krizin 1 ay içinde iyileştirilmesi halinde İsrail'e silah ambargosu uygulayacağı uyarısında bulunduğu ileri sürüldü.
Bu kapsamda, ABD yönetiminin Gazze'deki insani krizin iyileştirilmesi çağrısıyla Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e mektup gönderdiği iddia edildi.
Mektupta, geçen ay Mart 2024'ten bu yana Gazze'ye en düşük oranda insani yardım girişi olduğuna işaret edilerek bölgeye gidecek yardımların engellenmemesinin istendiği kaydedildi.
Haberdeki iddialara ilişkin Washington ve Tel Aviv'den henüz açıklama yapılmadı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler bombardıman ve sürgünün yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor.
Zira bölgeyi 2006'den bu yana abluka altında tutan İsrail, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nı da 7 Mayıs'tan bu yana işgal altında tutuyor.
Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın işgal edilmesinin ardından İsrail, Gazze'ye girecek yardımları büyük oranda engellediği belirtiliyor.
Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail'in açlığı bölge halkına karşı silah olarak kullandığı ifade ediliyor.