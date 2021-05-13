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Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralandı. -VTR-
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Dünya

ABD, İsrail'deki 120 savunma personelini Almanya'ya tahliye etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, İsrail'de konuşlu 120 sivil ve askeri bakanlık personelinin bugün Almanya'ya çekildiğini açıkladı.

Kasım İleri   | 13.05.2021
ABD, İsrail'deki 120 savunma personelini Almanya'ya tahliye etti

Washington

Günlük basın toplantısında açıklama yapan Kirby, "Bugün yaklaşık 120 bakanlık personeli, İsrail'den Almanya'ya geldiler. Bunlar Ramstein üssünde konuşlu bir C-17 uçağı ile uçtular. Bu personeli oradan çıkarma kararını İsrailli mevkidaşlarımızla koordinasyon içinde verdik." dedi.

Kirby, ABD'li personelin yıllık tatbikatları planlama konferansı için İsrail'de bulunduğunu ve bu hafta sonuna kadar görevlerini tamamlamaları beklendiğini ifade ederek "Ancak bu kişilerin ayrılmasını hızlandırdık." diye konuştu.

Bu personelin kısa bir süredir orada olduğuna değinen Kirby, "Dediğim gibi bunlar planlama konferansı için oradaydılar ve tedbir amaçlı olarak onları birkaç gün önceden güvenli bir şekilde Almanya'ya getirdik." ifadesini kullandı.

Sözcü, ABD'nin İsrail'de kaç askeri olduğuna yönelik bir soruya ise, ABD'nin orada üssü olmadığını ve çok az sayıda askerinin bulunduğunu kaydetti.

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