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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, İsrail’e karşı tutumu gerekçesiyle BM Özel Raportörü Albanese’yi yaptırım listesine dahil etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) ABD ve İsrail’e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurdu.

İslam Doğru  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
ABD, İsrail’e karşı tutumu gerekçesiyle BM Özel Raportörü Albanese’yi yaptırım listesine dahil etti

New York

Rubio, X sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda Rubio, "Bugün, BM İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Francesca Albanese'ye, UCM’nin ABD ve İsrail’in yetkilileri, şirketleri ve yöneticilerine karşı harekete geçmesini sağlamaya yönelik gayrimeşru ve utanç verici çabaları nedeniyle yaptırım uyguluyorum." ifadelerini kullandı.

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Albanese’nin ABD ve İsrail’e karşı yürüttüğü siyasi ve ekonomik savaş kampanyasına artık müsamaha gösterilmeyeceğini ve bu konuda gerekli görülen her türlü adımı atmaya devam edeceklerini ifade eden Rubio, "Ortaklarımızın meşru müdafaa haklarının her zaman yanında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, daha önce de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, Francesca Albanese’nin görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, 1 Temmuz’da, söz konusu talebe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Albanese’nin son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığını öne sürerek, Albanese’nin kınanmasını ve görevden alınmasını istemişti.

Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM’nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.

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