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Dünya

ABD, İran'ın alıkoyduğu petrol gemisi ve mürettebatını derhal serbest bırakmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı İran'ın bir Amerikan petrol tankerine el koymasını kınayarak, geminin mürettebatı ile birlikte "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Mücahit Oktay  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
ABD, İran'ın alıkoyduğu petrol gemisi ve mürettebatını derhal serbest bırakmasını istedi

New York

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Söz konusu petrol tankerine Umman Körfezi'nde "yasal olarak seyrederken" el konulduğunu vurgulayan Patel, "İran hükümeti gemiyi ve mürettebatını derhal serbest bırakmalı. Ticari bir gemiye hukuka aykırı bir şekilde el koymak, İran'ın uluslararası ticareti bozmaya yönelik ortaya koyduğu en son davranışıdır." dedi.

Patel, Kızıldeniz'den geçen ticari gemilerin yüzde 30'unun alıkoyma olayının yaşandığı bölgeden geçtiğini hatırlatarak, bu tür eylemlerin deniz ticaretinde, "bölgesel ve küresel ekonomilerle birlikte, İran için de belirsizlik yaratacağına" inandığını belirtti.

Sözcü Yardımcısı, "Bunun gibi beceriksiz, provokatif eylemler küresel ekonomi için bir tehdittir ve bunlara son verilmelidir." diye konuştu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, yargı kararıyla Umman Denizi'nde bir ABD petrol tankerine el koymuştur." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail'e yönelik soykırım davasındaki iddiaları reddetti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, soru üzerine, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e açılan "soykırım davasındaki" iddialara katılmadıklarını belirtti.

Patel, "İsrail'in soykırım yaptığı iddiaları asılsızdır. İsrail'e şiddetle saldıranlar, açıkça İsrail'in yok edilmesi ve Yahudilerin toplu katledilmesi, soykırım çağrısında bulunmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Sözcü Yardımcısı, bunun, herhangi bir kuruluşun veya bireyin yapabileceği "en iğrenç eylemlerden biri olduğunu" ve böyle bir iddianın "ancak büyük bir dikkatle" ortaya atılması gerektiğini ifade etti.

Patel, Ukrayna'daki savaşın ilk zamanlarından itibaren ABD'nin Rusya'yı "soykırım yapmakla suçlamasının" hatırlatılması üzerine, "Her çatışma, her durum farklıdır ve bu tür tespitlerin yapılması gerekir." demekle yetindi.

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