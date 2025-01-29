ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, ABD'yi "devirmek isteyen" yabancı hükümetler olduğunu söyledi
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD'yi "devirmek isteyen tehlikeli, kötü, yabancı hükümetler" olduğunu söyledi.
New York
Noem, göreve başlamasının ardından kurum çalışanlarıyla ilk defa bir araya geldiği programda, ABD'nin yüz yüze olduğu bazı güvenlik zorluklarına dikkat çekti.
"Bazı zorluklarımız var. Dünya tehlikeli bir yer ve bizi devirmek isteyen tehlikeli, kötü, yabancı hükümetler var." diyen Noem, Amerikan anavatanında bulunan herkes için, bakanlık olarak "ilk savunma hattı" olacaklarını belirtti.
Suça karışmış düzensiz göçmenleri ülkeden gönderme çabalarına atıfta bulunan Noem, ABD'de yaşamak isteyenlerin ülkeye kabulü ve sınır dışı edilmesi konusunda yargı tarafından verilmiş yetkilere sahip olduklarını hatırlattı.
Noem, "Bu ülkeyi korumak için sahip olduğumuz tüm yasal yetkileri kullanacağız çünkü özgürlüğün kalan tek son ışığı burası." diye konuştu.
İç Güvenlik Bakanlığının misyonunu ve personelini desteklemek için ek kaynak sağlamanın önemini vurgulayan Noem, bu konuda elinden geleni yapacağını kaydetti.
Noem, düzensiz göçmen operasyonunu denetledi
İç Güvenlik Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Noem'in, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) New York'ta düzenlediği operasyona katıldığı belirtildi.
Üzerinde ICE polisine ait yelek olduğu görülen Noem, söz konusu paylaşımda, "New York'ta sabahın 07.00'si. Sokaklardaki pislikleri temizliyoruz." ifadesini kullandı.
Noem, başka bir paylaşımda, bir düzensiz göçmenin, "kaçırma, saldırı ve hırsızlık suçlamalarıyla gözaltında" olduğunu bildirdi.
Bu tür operasyonların devam edeceğini kaydeden Noem, bugünkü denetim ve gözaltı operasyonlarında görev alan ICE ve New York Polis Teşkilatı (NYPD) başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti.
Öte yandan New York'un Demokrat Belediye Başkanı Eric Adams, yaptığı açıklamada, NYPD'ye, "yasanın izin verdiği ölçüde, hedefli bir operasyon yürütmek için" İç Güvenlik Bakanlığı ve diğer federal kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlama talimatı verdiğini söyledi.
Adams, "Hem vatandaşlar hem de göçmenler olmak üzere kentimizin kanunlarına uyan sakinlerini koruma taahhüdümüz sarsılmazdır." ifadesini kullandı.
Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.
ICE'ye, 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.
Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.
Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için DEA, ATF ile Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.
Beyaz Saray'ın X hesabından 24 Ocak'ta yapılan açıklamada, ICE'nin ülkenin farklı bölgelerinde 538 belgesiz göçmeni gözaltına aldığı belirtilmişti.
Kristi Noem
ABD Başkanı Donald Trump, South Dakota Valisi Kristi Noem'i sınırlar, siber tehditler, terörizm ve acil durum müdahalesi de dahil olmak üzere ABD güvenliğini denetlemede kilit rol oynayan İç Güvenlik Bakanlığı görevine atamıştı.
Temsilciler Meclisi'nde 8 yıl görev yaptıktan sonra 2018'de vali seçilen Noem, Trump'ın 2023'teki yeniden seçilme teklifini destekledi ve bir dizi kampanya mitinginde Trump'a katıldı. Noem, kampanyanın başlarında başkan yardımcılığı için potansiyel bir aday olarak görülüyordu.
Noem'in geçen yıl bahar aylarında çıkan "No Going Back" adlı kitabında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile tanıştığını iddia etmesi ve 14 aylık köpeği Cricket'i eğitimde başarısız olduğu için vurarak öldürdüğü bilgisinin ortaya çıkması tartışmalara neden olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.