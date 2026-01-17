Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,298.70
BTC/USDT
95,163.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Erzurum TOKİ Konut Kura Çekim Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya

ABD Havacılık İdaresinden Pasifik'in doğusu için NOTAM

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikan hava yolu operatörlerini Pasifik Okyanusu'nun doğusunda, Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yakınında uçarken askeri eylemler ve uydu navigasyonu müdahalelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı

Dildar Baykan Atalay  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
ABD Havacılık İdaresinden Pasifik'in doğusu için NOTAM

Ankara

FAA, Doğu Pasifik için NOTAM (havacılara bildiri) yayımladı.

NOTAM'da havacılar, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın bir bölümünün yakınında uçarken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Söz konusu bölgede askeri eylemler ve uydu navigasyonu müdahalelerinin olabileceği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

NOTAM, 60 gün boyunca yürürlükte olacak.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler Bölgesi'ndeki ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi, petrol tankerlerine el koyması ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 12, ulusal seviyede aranan 5 suçlu Türkiye'ye getirildi
Uzman erbaşlar, TSK'nın teknik ve kritik alanlarında önemli görevler üstleniyor
Antalya'da yüz tanıma kameralarıyla kent güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Evde Bakım Yardımı"na ilişkin açıklama
İstanbul'da "Kudüs ve Filistin Dersleri" kitabının tanıtımı yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'a suikastle suçlanan Routh için müebbet talep etti

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'a suikastle suçlanan Routh için müebbet talep etti

ABD Havacılık İdaresinden Pasifik'in doğusu için NOTAM

ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota'daki Demokrat yetkililer hakkında soruşturma başlattı

ABD, küresel LNG arzında kapasiteyi ikiye katlamayı amaçlıyor

ABD, küresel LNG arzında kapasiteyi ikiye katlamayı amaçlıyor
İsrail ile ABD, yapay zeka ve kritik teknoloji alanlarında stratejik ortaklık başlattı

İsrail ile ABD, yapay zeka ve kritik teknoloji alanlarında stratejik ortaklık başlattı
Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile yeniden görüşeceğini söyledi

Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile yeniden görüşeceğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet