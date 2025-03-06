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Dünya

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, görevine son verilen yaklaşık 180 çalışanı geri çağırdı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin federal işçilerin sayısını azaltarak tasarruf etme çabaları kapsamında işlerine son verilen yaklaşık 180 çalışanın görevlerine geri dönebileceğini açıkladı.

Şilan Turp  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, görevine son verilen yaklaşık 180 çalışanı geri çağırdı

New York

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen CDC çalışanları, şubatta işten çıkarılma bildirimleri alan, deneme sürecindeki yaklaşık 180 çalışana "derhal okuyun" başlığıyla e-posta gönderildiğini bildirdi.

Yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından 15 Şubat tarihli fesih bildiriminin iptal edildiği ve Trump'ın federal iş gücünü küçültme çabaları çerçevesinde işlerine son verilen çalışanların görevlerine geri dönebileceği belirtilen e-postada, "Bunun yol açmış olabileceği her türlü aksaklık için özür dileriz." mesajı yer aldı.

ABD'li Demokrat Senatör Raphael Warnock, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Bugünkü duyuru memnuniyet verici ancak işten çıkarılan tüm CDC çalışanları görevlerine dönene kadar ülkemizin halk sağlığı ve ulusal güvenliği risk altında olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Göreve geri çağırılan çalışanlardan kaçının işe döndüğü ya da bu kişilerin federal kurumlarda yakın zamanda yapılması beklenen geniş çaplı işten çıkarmalardan etkilenip etkilenmeyecekleri ise henüz bilinmiyor.

Trump yönetiminin federal çalışanları toplu işten çıkarma süreci

ABD Personel Yönetim Ofisi, 14 Şubat'ta deneme sürecindeki federal hükümet çalışanlarının işten çıkarılması talimatı vermiş, ardından 1 yıldan daha kısa süredir bu kurumlarda çalışanların işten çıkarılmasına başlanmıştı.

Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

ABD'de federal yargıç, deneme sürecindeki federal hükümet çalışanlarının toplu işten çıkarılması talimatının yasa dışı olabileceği kararını vermişti.

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