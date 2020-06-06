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Dünya, Libya

ABD, Hafter ve müttefiklerinin Kahire Bildirgesi’ni memnuniyetle karşıladı

ABD'nin Libya Büyükelçiliği, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiklerinin açıkladığı Libya'da 8 Haziran'da ateşkes öngören Kahire Bildirgesi’ni memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Enes Canlı   | 06.06.2020
ABD, Hafter ve müttefiklerinin Kahire Bildirgesi’ni memnuniyetle karşıladı

Ankara

ABD'nin Libya Büyükelçiliği, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin sahada üst üste yenilgiler yaşamasının ardından, Hafter'in siyasi müttefiklerinin açıkladığı Libya'da 8 Haziran'da ateşkes öngören Kahire Bildirgesi’ni memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "ABD, ülkenin doğusundaki siyasi seslerin kendini ifade etmesini ilgiyle izliyor. Bu siyasi ifadelerin, ülke çapında siyasi bir diyaloğa ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesindeki kalıcı ateşkes görüşmelerinin hayata geçtiğine dönüşmesini görmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"ABD, BM liderliğindeki siyasi diyaloglara dönülmesi ve ateşkesin sağlanması yönündeki Mısır'ın çabalarını ve diğer ülkelerin bu çabalara desteğini memnuniyetle karşılıyor. Tüm tarafları, (bu girişime) iyi niyetle katılıma, çatışmaları sonlandırmaya ve BM liderliğindeki siyasi diyaloglara dönmeye çağırıyoruz."

"Kahire Bildirgesi" isimli duyuru yapılmıştı

Libya Ordusu, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri bugün Kahire'de toplanmıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.

Sisi, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Hafter ve Salih ile Libya'daki çatışmayı sona erdirmek için siyasi bir girişimde bulunma konusunda fikir birliğine vardık. Bu girişim kapsamında 8 Haziran itibarıyla tüm Libya genelinde ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden "Kahire Bildirgesi" isimli girişime destek açıklamaları gelmişti.

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