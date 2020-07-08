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Dünya

ABD Güney Kıbrıs Rum kesimine 'askeri eğitim ve öğretim fonu' verecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki güvenlik ilişkileri kapsamında Rum yönetimine askeri eğitim ve öğretim fonu sağlayacaklarını açıkladı.

Safvan Allahverdi   | 08.07.2020
ABD Güney Kıbrıs Rum kesimine 'askeri eğitim ve öğretim fonu' verecek Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu/AA

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Pompeo, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre ödeneklerine ve bildirimlerine bağlı olarak, artan ikili güvenlik ilişkileri kapsamında (Rum yönetimine) uluslararası askeri eğitim vermeyi ve öğretim fonu sağlamayı planlıyor. Bu adım, Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlama adına anahtar bölgesel ortaklarla ilişkileri geliştirme çabalarımızın bir parçasıdır." dedi.

Teklif ABD Kongresinden gelmişti

Aralık ayında ABD Kongresinde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarısında, ABD'nin belirli koşullar ve sınırlamalar altında GKRY'ye silah ambargosunun kaldırması istenmişti.

"Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji İşbirliği Yasası" olarak da bilinen ve bir bölümünde GKRY, İsrail ve Yunanistan’ın önemine vurgu yapılan tasarıda, Akdeniz, Ege ve Orta Doğu’da "tek taraflı, uluslararası hukuku ihlal eden ve iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyen davranışlara karşı olunduğu" ifade ediliyor.

Ayrıca tasarıda ABD’nin müttefikleri arasında enerji güvenliğini sağlaması gerektiği kaydedilirken, Türkiye’nin Ada'da 40 bin askerinin bulunduğu ve ABD’nin ambargosundan dolayı GKRY'nin Rusya ve başka ülkelerden silah aldığı ve bunun ABD'nin çıkarlarıyla uyuşmadığı belirtiliyor.

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