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Dünya, Koronavirüs

ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson and Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve hastalığa karşı yüzde 66 koruma sağladığını bildirdi.

Betül Yürük   | 24.02.2021
ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili Fotoğraf: Hakan Nural/AA

New York

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlarının 26 Şubat'ta aşının acil kullanım onayını görüşeceği toplantı öncesi yayımlanan analizde, 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı ifade edildi.

Jonhson and Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.

Söz konusu aşı tek doz uygulanıyor.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili
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