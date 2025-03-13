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Dünya

ABD Eğitim Bakanı McMahon, Trump'ın bürokrasiyi eğitimden uzaklaştırmaya çalıştığını savundu

ABD Eğitim Bakanı Linda McMahon, Başkan Donald Trump'ın bürokrasiyi eğitim bakanlığından uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi.

Yasin Yorgancı, Irmak Akcan  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
ABD Eğitim Bakanı McMahon, Trump'ın bürokrasiyi eğitimden uzaklaştırmaya çalıştığını savundu

Ankara

Fox News'e röportaj veren McMahon, ABD'de Eğitim Bakanlığının kapatılmasına ilişkin tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

McMahon, Trump'ın eğitimden vazgeçeceğini asla söylemediğini savunarak, "Eyaletlere daha fazla para akması için bürokrasiyi eğitimden çıkarıyor." dedi.

Velilerin öğrenci eğitiminde merkezi rol oynayacağını belirten McMahon, "Daha iyi eğitim, velilerle, yerel müfettişlerle, yerel okul kurullarıyla birlikte olur. Öğrencilerimizi velilerin de katkılarıyla eğitebildiğimiz zaman puanlarımızın yükseldiğini göreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

McMahon, ülkedeki lise mezunlarının "yalnızca yüzde 30'unun" bilişsel olarak yeterli düzeyde okuyabildiğini belirterek, asıl odaklanmaları gereken durumun bu olduğunu kaydetti.

ABD Eğitim Bakanlığı, 12 Mart'ta "yeniden yapılanma süreci" kapsamında bünyesindeki sivil çalışanların 1300'ünü işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

Trump'ın "Eğitim Bakanlığını kapatma" planları

Trump, seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, "Yönetimin başına geçtiğimde yapacağım ilk işlerden biri, Washington'daki Eğitim Bakanlığını kapatmak olacak. Tüm eğitim ve öğretimle alakalı işleyişlerin eyaletlere geri verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar, Trump’ın Eğitim Bakanlığını kapatabilmesi için Senato’da en az 60 oya ihtiyacı olduğunu ve bunun için Demokratların desteğini alması gerektiğini belirtiyor. Ancak bunun pek mümkün olmadığını vurgulayan uzmanlar, bunun yerine Eğitim Bakanlığı’nın başına sembolik bir ismin atanarak Trump dönemi boyunca etkisiz hale getirilebileceğini düşünüyor.

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