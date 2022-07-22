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Dünya

ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland'dan Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasına övgü

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasının, izleme ve sevkiyat kanalları bakımından çok iyi yapılandırıldığını söyledi.

Kasım İleri   | 22.07.2022
ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland'dan Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasına övgü

Washington

Apsen Güvenlik Forumu'na konuk olan Nuland, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

"Bu anlaşmanın Rusya'nın kaybetmeye başladığının göstergesi olup olmadığına" ilişkin bir soruya yanıt veren Nuland, anlaşmanın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in müzakereleri ve Türkiye'nin 6 haftalık güçlü desteğiyle mümkün olduğunu söyledi.

Rusya'nın aylardır Ukrayna tahıl ürünlerinin ülkeden çıkmasına, tarlaların ekilmesine izin vermediğini belirten Nuland, Moskova'nın bu yaptıklarıyla sadece Avrupa'da değil aynı zamanda dünyada gıda krizine neden olduğunu ve birçok ülkenin desteğini kaybetmeye başladığını dile getirdi.

Nuland, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir anlaşma oldu çünkü bence Rusya nihayetinde küresel utancın sıcak nefesini hissetti ve bunun (Ukrayna savaşı) gerçekten NATO'nun hatası olduğuna ikna olan küresel güneyi kaybediyordu. Ama şimdi, bunun nedeninin Rusya olduğunu anladılar. Örneğin, iki hafta önce ziyaret ettiğim ve tahıllarının yüzde 30'u Ukrayna'dan gelen Mozambik gibi ülkeler, Rusya'nın halklarını besleyen gıdayı engellediğini anladılar ve Rusya bunların desteğini kaybediyordu. Bildiğiniz gibi, Putin İranlılardan ve Kuzey Korelilerden yardım istemek zorunda kaldı."

Sunucunun "O zaman Rusya'nın bu anlaşmaya uyacağı konusunda ABD'de bir güven var öyle mi?" sorusuna Nuland, "Bu anlaşmayı fiilen uygulamak artık Rusya'nın görevi. Ama izleme açısından ve tahılın dışarı çıkabilmesi gereken kanallar açısından anlaşma çok iyi yapılandırılmış." diye konuştu.


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