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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığından Pakistan ve Hindistan'a "gerginliğin artırılmaması" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Pakistan ile Hindistan arasında Cammu Keşmir'deki terör saldırısı nedeniyle yaşanan sorunla ilgili "tansiyonun artırılmaması" çağrısında bulundu.

Mücahit Oktay  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
ABD Dışişleri Bakanlığından Pakistan ve Hindistan'a "gerginliğin artırılmaması" çağrısı

New York

Bruce, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini belirterek "Yetkilileri sorumlu bir çözüm için birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz" ifadesini kullanan Bruce, "Dünya bunu izliyor." dedi.

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Bruce, bölgedeki gerginliğin daha fazla "artırılmaması" gerektiğini vurgularken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun iki ülkenin de dışişleri bakanlarıyla görüşeceği bilgisini paylaştı.

Bruce, "Bildiğiniz gibi, Hindistan ve Pakistan hükümetleriyle, sadece dışişleri bakanları düzeyinde değil, birden fazla düzeyde temas halindeyiz." diye konuştu.

Gazze'de ablukanın kaldırılması için çalışmalara devam edildiği belirtildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, soru üzerine, ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellemeye yönelik ablukasının kaldırılması için girişimlerine devam ettiğini ifade etti.

Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç gün önceki, Gazze yardımı konusunda "çok büyük bir ilaç ve gıda ihtiyacı olduğu ve bununla ilgilenildiği" yönündeki sözlerini hatırlattı.

Bruce, "ABD Başkanı'nın bu açıklamayı yapması, eylemlerin değerlendirildiğini ve Başkan'ın bunun üzerinde çalıştığını açıkça ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Suriye geçici hükümetinden bir heyetin, bazı görüşmeler için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bulunduğunu doğrulayan Bruce, ABD hükümetinin bu heyetle planlanmış bir görüşmesinin olmadığını belirtti.

Bruce, ABD'nin, Suriye politikalarını "ihtiyatlı şekilde" değerlendirmeye devam ettiğini aktararak, "Şimdilik Suriye ile diplomatik ilişkileri normalleştirmiyoruz ve size doğrulayabileceğim hiç bir toplantı yok." dedi.

⁠Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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