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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye'ye yaptırımların hızlı şekilde kaldırılması için çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Belirli bir tarih vermeden, bunun alıştığımızdan daha hızlı şekilde yapılacağını söyleyebilirim." dedi.

Hakan Çopur  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye'ye yaptırımların hızlı şekilde kaldırılması için çalışıyoruz

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Belirli bir tarih vermeden, bunun hızlı ve kesinlikle alıştığımızdan daha hızlı şekilde yapılacağını söyleyebilirim." dedi.

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Bruce, düzenlediği basın brifinginde, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırma konusunda net duruş sergilediğini ifade ederek, "Açıkça görülüyor ki Başkan bunun zamanının geldiğine karar verdi. Bu konuda hemen çalışmaya başlayan ve şu anda da bu konu üzerinde çalışan bir ekip olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

Bir ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının, Başkan'dan talimat gelmesi halinde dahi belirli bir zaman aldığını vurgulayan Bruce, bu süreçte hem Dışişleri hem de Hazine bakanlıklarının yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.

ABD'li sözcü, "(İlgili birimler) Başkan'ın nasıl çalıştığının farkında oldukları için işlerin mümkün olduğunca çabuk olması gerekiyor. Belirli bir tarih vermeden, bunun hızlı ve kesinlikle alıştığımızdan daha hızlı şekilde yapılacağını söyleyebilirim." dedi.

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