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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanlığı: AA foto muhabirine saldıran İsrail güçleri sorumlu tutulmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs’te AA foto muhabiri Mustafa Haruf’a saldıran İsrail güvenlik güçlerinin, soruşturma yapılarak hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Islam Doğru  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
ABD Dışişleri Bakanlığı: AA foto muhabirine saldıran İsrail güçleri sorumlu tutulmalı

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsrail güçlerinin medya mensuplarına yönelik saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı.


AA muhabirinin, Doğu Kudüs’te İsrail güçlerinin AA foto muhabiri Haruf’a saldırdığı video görüntüleriyle ilgili sorusuna Miller, “Bu olayla ilgili olarak, videoları izledim. Bir gazeteciye karşı güç kullanımına ilişkin rahatsız edici görüntülerin tasvir edilmesinden derin endişe duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Miller, ilgili videonun soruşturulmasının ve olaya karışan kişilerin sorumlu tutulmasının uygun olduğunu düşündüklerini kaydetti.

İsrail güçlerinin AA foto muhabirine saldırısı

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u Doğu Kudüs'teki görevi sırasında darbetmişti.

İsrail güçleri, cuma namazı kılınmasına sınırlama getirdiği Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup Filistinlinin toplanması sırasında, olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a önce silah çekerek namluyla yüzüne vurmuş, ardından da yere düşürüp tekmeleyerek darbetmişti.

Aldığı şiddetli darbelerle yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesine kaldırılmıştı.

İsrail polisleri, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırmıştı.

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