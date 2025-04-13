ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan, Ukrayna'daki saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya tarafından Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
New York
Rubio, X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
ABD'nin Rusya'nın Sumi'ye yönelik "korkunç füze saldırısı" sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğini ifade eden Rubio, "Bu olay Başkan (Donald) Trump ve yönetiminin bu savaşı sonlandırmak ve kalıcı barışı sağlamak için neden bu kadar zaman harcadığının trajik bir hatırlatması." değerlendirmesinde bulundu.
Rus ordusunun, bugün Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.