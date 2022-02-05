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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı ile Rusya-Ukrayna krizini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda Rusya-Ukrayna krizini ele aldı.

Kasım İleri   | 05.02.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı ile Rusya-Ukrayna krizini görüştü

Washington DC

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna sınırları boyunca asker yığması ile Ukrayna ve ABD'nin Rusya’yı diplomasiyi sürdürmeye, güvenlik ve istikrarı sağlamaya teşvik etmek için attığı adımlar ele alındı.” denildi.

Bakan Blinken’ın, Ukraynalı mevkidaşı ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile yaptığı görüşmeyi de ele aldığı belirtilen açıklamada, Blinken’ın ABD’nin Rusya ile karşılıklı güvenlik endişelerini ele almaya hazır olduklarını, aynı zamanda Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Blinken’ın, gerilimi tırmandırması durumunda Rusya’ya ağır bedeller ödeteceklerini de ifade ettiği belirtildi.

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