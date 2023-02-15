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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye, Almanya ve Yunanistan'ı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yapılacak yardımlar başta olmak üzere birçok konuyu ele almak üzere Türkiye, Almanya ve Yunanistan'a ziyarette bulunacak.

Kasım İleri   | 15.02.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye, Almanya ve Yunanistan'ı ziyaret edecek

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken’ın 16 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gideceği belirtildi.

Açıklamada, konferansta Ukrayna'ya destek ve bölgesel güvenliğin yanı sıra Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Türkiye'deki 11 ile ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere yapılacak yardımların da ele alınacağı kaydedildi.

Türkiye'de ilk durak İncirlik

Açıklamada 19 Şubat'ta Türkiye'ye geçeceği belirtilen Blinken'ın ABD'nin deprem bölgesindeki kurtarma çabalarına verdiği desteği yerinde görmek üzere önce İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret edeceği aktarıldı.

Blinken'ın daha sonra Ankara'yı ziyaret edeceği ifade edilen açıklamada, "Blinken, burada, ABD'nin yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye ve Türk halkına verdiği desteğin yanı sıra değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye ile ortaklığı daha da güçlendirmenin yollarını görüşmek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek. Bakan Blinken ayrıca Türkiye hükümetine Suriye'nin etkilenen bölgelerine sınır ötesi yardıma verdiği destek için teşekkür edecek." bilgisi verildi.

Atina'da ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı

Açıklamada, Blinken'ın daha sonra Atina'ya geçerek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ana muhalefet lideri Aleksis Çipras ile görüşeceği duyuruldu.

Blinken'ın Atina'da, iki ülke arasındaki savunma işbirliği, enerji güvenliği ve demokrasiyi güçlendirme konularını görüşeceği kaydedilen açıklamada, "Bakan Blinken, 21 Şubat'ta ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğunun dördüncü turunu başlatacak." ifadesi kullanıldı.

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