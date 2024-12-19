Dolar
35.05
Euro
36.48
Altın
2,604.23
ETH/USDT
3,649.50
BTC/USDT
100,634.00
BIST 100
9,915.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'de kurulacak yönetimin dikkat etmesi gereken hususları dile getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de kurulacak yönetimin, bir mezhep veya dış güçler tarafından yönetilmemek için mevcut fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Mücahit Oktay  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'de kurulacak yönetimin dikkat etmesi gereken hususları dile getirdi

New York

Blinken, Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) New York'taki konferans salonunda, ABD'nin dış politikasıyla ilgili soruları cevaplandırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Şimdi temel soru şu; Suriye halkı bu andan faydalanabilir mi, ülkelerini daha iyi bir yola sokabilir mi ve onlarca yıldır ilk kez bir diktatör, bir dış güç, bir terör örgütü, bir mezhep veya azınlık tarafından yönetilmemek için bu fırsatı değerlendirebilir mi? Zorluk bu." ifadelerini kullandı.

Esed'in Suriye'den kovulmasını görmenin kendisini üzmediğini belirten Blinken, bu durumda yüzleşmek zorunda oldukları bazı komplikasyonların olduğuna dikkati çekti.

Blinken, Suriye'nin geleceğiyle ilgili, "Sadece birkaç gün önce Ürdün'de bir araya geldik. Türkiye, Ürdün, Mısır, Körfez ülkeleri, Irak ve bazı Avrupalı ortaklarımızı da bir araya getirdik. Ve Suriye'de ileriye dönük beklentilerimiz için birlikte bazı ilkeler ortaya koyduk." diye konuştu.

Suriye'deki muhalif grupların lideri konumundaki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) da dahil ortaya çıkan tüm gruplarla etkileşim halinde olduklarını söyleyen Blinken, Suriye'nin hala parçalanma riski olduğuna ve bunun Suriye halkı için kötü sonuçlar doğurabileceğine değindi.

Blinken, "Donald Trump'ın, Suriye'de DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını kontrol altında tutmak için güçlü bir teşvike sahip olacağını düşünüyorum." dedi.

Gazze'de barış için görevinin son gününe kadar çalışacağını ifade etti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması konusunda umutlu olduğunu ve görevdeki kalan bir ayını bunu başarmak için kullanacağını kaydetti.

20 Ocak'ta görevi sona erecek Bakan, "Umutluyum. Siz de umutlu olmalısınız. Bunu başarmak için kalan her haftanın her gününün her dakikasını kullanacağız." dedi.

Gazze'de savaşın sona ermesinin İsrail'in çıkarına olduğunu dile getiren Blinken, savaş sonrası yönetim konusunda bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu yineleyerek, Hamas'ın idarede olmamasını sağlayacak bir sonuca ulaşma çabasından bahsetti.

Bir soru üzerine İran'ın nükleer silah üretme isteği konusuna değinen Blinken, "Farklı savunma hatlarını kaybettikleri için elbette bu konuda daha fazla düşünüldüğünü göreceksiniz ancak İran ile hala müzakere ihtimali olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Blinken, İran'da muhalefetin desteklenmesiyle bir rejim değişikliğinin mümkün olup olmadığına yönelik soruyu, "Son 20 yıla baktığımızda rejim değişikliği konusundaki deneylerimizin tam anlamıyla yankı uyandıran başarılar olmadığını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Al Jazeera televizyonuna Suriye’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Ardahan'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
DMM'den "45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi" iddiasına yalanlama

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'de kurulacak yönetimin dikkat etmesi gereken hususları dile getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'de kurulacak yönetimin dikkat etmesi gereken hususları dile getirdi

Hollanda'nın eski Suriye Temsilcisi'ne göre, rejimin devrilmesi Suriye'nin yeniden inşası için "altın fırsat"

ABD'nin Suriye politikasının çöküşü

İngiltere, terör örgütü olarak gördüğü Suriye'deki HTŞ ile diplomatik temas kurduğunu açıkladı

İngiltere, terör örgütü olarak gördüğü Suriye'deki HTŞ ile diplomatik temas kurduğunu açıkladı
ABD, terör örgütü olarak gördüğü Suriye'deki HTŞ ile direkt temas kurduğunu açıkladı

ABD, terör örgütü olarak gördüğü Suriye'deki HTŞ ile direkt temas kurduğunu açıkladı
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması önceliklerimiz arasında

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması önceliklerimiz arasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet