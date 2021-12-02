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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi, bina dışındaki silahlı bir şüpheli nedeniyle kapatıldı. -VTR-
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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesini istedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesini isteyerek Tahran yönetiminin müzakerelere katılmak için hala zamanı olduğunu söyledi.

Atila Altuntaş   | 02.12.2021
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesini istedi Fotoğraf: Atila Altuntaş / AA

Stockholm

İsveç'in başkenti Stockholm'de devam eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda bulunan Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerde İran'ın ele alındığını söyleyen Bilinken, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına dönmek için müzakerelere iyi niyetle katılıp katılmayacağını 2 gün içinde öğreneceğini dile getirdi.

Blinken, İran'ın Viyana müzakerelerine anlamlı bir şekilde katılması için hala zaman olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya'nın son haftalarda Ukrayna sınırında artan askeri faaliyetlerinden de derin endişe duyduklarını kaydeden Bilinken, "Rusya, son haftalarda Ukrayna sınırında askeri güç topluyor. Ukrayna'nın bağımsızlığını ve egemenliğini destekliyoruz. Bu krizin diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz. Çözüm için her iki tarafla da görüşmeye hazırız. Ukrayna'nın, Rusya'ya herhangi bir tehdit oluşturduğuna inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.


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