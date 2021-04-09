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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alman ve Fransız mevkidaşları ile Ukrayna-Rusya gerilimini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın doğusunda yaşan askeri gerilimi ele aldı.

Kasım İleri   | 09.04.2021
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alman ve Fransız mevkidaşları ile Ukrayna-Rusya gerilimini görüştü

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bakan Blinken'ın bugün Alman mevkidaşı Maas ve Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Blinken ve Bakan Maas, işgal altındaki Kırım'da ve Doğu Ukrayna'daki temas hattında tek taraflı Rus provokasyonlarına karşı Ukrayna'ya destek verilmesinin önemine ve Rusya'nın derhal bölgedeki askeri yığınağını ve gerginliği artıran retoriğini durdurması gerektiğine vurgu yaptı." ifadesini kullandı.

Price iki bakanın aynı zamanda Çin ile mücadele ve Afganistan'daki güvenlik durumunu da ele aldığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile görüşme

Blinken'ın Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki bakanın "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tartışmasız desteklerini" yinelediklerini ifade eden Price, Rusya'nın askeri hareketliliğini durdurmasının da ele alındığını kaydetti.

Price, iki bakanın, görüşmede aynı zamanda Lübnan'da liderlerin halkın ortak menfaati için kritik reformların uygulanması konusuna değindiklerini belirtti.

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