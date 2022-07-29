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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD ve Çin Tayvan konusundaki anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeli

Dildar Baykan Atalay   | 29.07.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD ve Çin Tayvan konusundaki anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeli

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ve Çin'in 40 yıldan fazla süredir Tayvan konusundaki anlaşmazlıklarını yönettiklerine işaret ederek, "Ortak sorumluluğumuzun bir parçası olarak, bu anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeyi sürdürebileceğimize inanıyorum." dedi.

Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında dün yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

Biden'ın Şi'ye ABD'nin Tayvan konusundaki politikasının değişmediğini söylediğini aktaran Blinken, "ABD, Tayvan Boğazı'nda statükoyu değiştirmeye ya da barış ve istikrarı bozmaya yönelik tek taraflı adımlara şiddetle karşı çıkıyor." dedi.

Çin ile ABD arasında Tayvan konusunda birtakım anlaşmazlıklar olduğunu ancak 40 yıldan uzun süredir bunları yönettiklerini belirten Blinken, "Ortak sorumluluğumuzun bir parçası olarak, bu anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeyi sürdürebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Blinken, Biden ve Şi arasında iletişim hatlarının açık olmasının da hayati önem arz ettiğini vurgulayarak, Tayvan konusunun en sorumluluk sahibi şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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