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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD, Ukrayna sınırına giden fazladan asker gözlemliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği açıklamasının aksine Moskova'nın sınıra ek güçler gönderdiğini söyledi.

Bahattin Gönültaş   | 18.02.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD, Ukrayna sınırına giden fazladan asker gözlemliyor

Berlin

Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın ilk gününde bir konuşma yapan Blinken, Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekildiğine dair bir işaretin olmadığını belirtti.

Antony Blinken, Rusya'nın son 24-48 saat içinde Ukrayna'da "yanlış provokasyon" oluşturma senaryosunu gördüklerini aktararak, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerini bazılarını geri çektiği açıklamasının aksine Moskova'nın sınıra özel askerler dahil ek güçler gönderdiğini söyledi.

Blinken, "Rusya'nın geri çekilme iddialarının aksine ABD, Ukrayna sınırına giden fazladan asker gözlemliyor." dedi.

Rusya’ya karşı Batı'nın sahip olduğu en büyük güç kaynağının "dayanışma" olduğunu vurgulayan Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna krizinde NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı birlikte yanıt vermesine biraz "şaşırdığını" ifade etti.

Rusya-Çin ilişkilerinin gelişmesiyle ilgili bir soruya yanıt olarak Blinken, Rusya ve Çin ekonomilerinin birlikte küresel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 20'sini oluşturduğunu belirtti.

Blinken, ABD ve Avrupa ekonomilerinin dünya GSYH'sinin yarısını oluşturduğuna vurgu yaparak, Asya'daki diğer ortaklarla beraber bu oranın yükseldiğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iklim değişikliği krizinde ve Kovid-19 salgınında küresel toplumun ortak hareket etmesinin sorunlara çözüm getireceğini anlatarak, yükselen teknolojilerde ortak kurallar ve standartların "birlikte" belirlenmesi gerektiğini kaydetti.




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