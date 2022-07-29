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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken 2-12 Ağustos'ta Asya ve Afrika turuna çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2-12 Ağustos'ta Kamboçya, Filipinler, Güney Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda'yı ziyaret edecek.

Dildar Baykan Atalay   | 29.07.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken 2-12 Ağustos'ta Asya ve Afrika turuna çıkıyor

Washington DC

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Ağustos'ta ABD'den ayrılacak olan Blinken, 3-5 Ağustos'ta Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de ABD-ASEAN Bakanlar Toplantısı, Doğu Asya Dışişleri Bakanları Zirvesi ve ASEAN Bölgesel Forumu'na katılacak.

Blinken, buradaki temaslarında, ASEAN'ın önemi, Kovid-19, ekonomik iş birliği, iklim değişikliğiyle mücadele, Myanmar'daki kriz, Ukrayna'daki savaş gibi konuları da gündeme getirecek.

Filipinler'in başkenti Manila'ya 6 Ağustos'ta gidecek olan Blinken, burada Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos ve Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile ikili ilişkileri ele alacak.

Blinken, 7-9 Ağustos'ta Güney Afrika'ya geçerek, burada "ABD'nin Sahra Altı Afrika Stratejisinin" tanımını yapacak. Pretorya'da ABD-Güney Afrika Stratejik Diyalog heyetine başkanlık edecek Blinken, buradan Johannesburg'a geçerek Güney Afrika Ulusal Kadın Günü kutlamalarına katılacak.

Güney Afrika'nın ardından 9-10 Ağustos'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geçecek lan Blinken, burada ikili ve bölgesel konuları ele aldığı görüşmeler yapacak.

Blinken, ziyaretinin son ayağı Ruanda'da 10-12 Ağustos'ta bulunacak ve burada barışı koruma çabalarını ele alacak.

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