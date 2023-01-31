ABD’de itfaiye teşkilatından 3 kişi siyahi Nichols'un ölümüyle ilgili işten çıkarıldı
ABD'nin Tennessee eyaletinde siyahi Tyre Nichols'ın 7 Ocak'ta polislerce dövülmesi ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetmesine ilişkin Memphis İtfaiye Teşkilatından (MFD) 3 kişi işten çıkarıldı.
Washington
MFD'den yapılan açıklamada Tire Nichols'ın ölümüne yol açan olay sırasındaki tutumları nedeniyle 3 kişinin işine son verildiği belirtildi.
Acil tıp teknisyenleri Robert Long ve JaMichael Sandridge ile itfaiye sürücüsü Michelle Whitaker'ın Nichols'a yeterli tıbbi bakım sağlayamadığı belirtilen açıklamada, "O gece olay yerindeki eylemsizlikleri MFD’nin beklentilerini karşılamıyor ve MFD çalışanlarının topluluğumuza her gün sağladıkları üstün hizmeti yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.
• Dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle durduruldu, şiddet gördü— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 28, 2023
• Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Tyre Nichols için Times Meydanı'nda protesto düzenlendi https://t.co/vqFammncKc pic.twitter.com/sNNJJlHUAh
Long, Sandridge ve Whitaker'ın çok sayıda MFD politikasını ve protokolünü ihlal ettiği kaydedildi.
MFD yetkililerinin polisten çağrı aldıktan 10 dakika sonra saat 20.41'de olay yerinde geldiği, yapılan soruşturmada yetkililerin Nichols hakkında yeterli bir hasta değerlendirmesi yapmadığı sonucuna varıldığı aktarıldı.
Nichols'ın hayatını kaybetmesine ilişkin 6 polis görevden uzaklaştırılmıştı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde siyahi Nichols'ın gözaltına alınma sırasında polisler tarafından feci şekilde dövüldüğü görülüyor.
Nichols'ı döven polislerin bağlı bulunduğu birim kalıcı olarak lağvedilmişti.
Olay
Memphis'te FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurulmuştu. Gözaltına alınmaya karşı koyan genç, polis tarafından feci şekilde dövülmüştü.
Hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.
Olayın görüntü kayıtlarına göre, polisin araçtan indirip feci şekilde darbettiği Nichols, "Hiçbir şey yapmadım. Tamam yerdeyim. Sadece evime gitmeye çalışıyorum. Durun, hiçbir şey yapmadım." demişti.
Polisler, siyahi gence elektroşok tabancası kullanmış ve biber gazı sıkmıştı.
Polislerden üçü Nichols'ı tutarken diğerinin de kafasını tekmelemesi şiddetin boyutunu gözler önüne sermişti.
Genç, evi yakınlarda sayılabilecek annesine sesini duyurmaya çalışarak "Anne, anne." diye bağırırken polislerin de yerde yatar veya oturur vaziyetteyken Nichols'a şiddet uygulamaya devam ettiği hatta yüzünü tekmelediği görülmüştü.
Polislerin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmamış hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahale yapmamıştı.
Söz konusu 30 dakikada, polislerin Nichols'ın çevresinde olup günlük konuşmalarına devam etmesi dikkati çekmişti.
Memphis Polis Teşkilatı tarafından açılan iç soruşturma sonucu tamamı siyahi olan polisler Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. ve Justin Smith görevden alınmıştı.
Görüntülerin yayımlanmasının ardından dün Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.
Nichols'ın arabasını arayan polisler, araçta uyuşturucu veya yasa dışı herhangi bir madde bulamamıştı.
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