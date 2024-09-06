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Dünya

ABD Büyükelçisi, İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi için taziye mesajı yayımladı

ABD Büyükelçisi Jack Lew, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurarak öldürdüğü, ABD vatandaşlığı bulunan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için taziyelerini iletti.

Çağrı Koşak  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
ABD Büyükelçisi, İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi için taziye mesajı yayımladı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Lew, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Eygi'nin ölümünü "trajik" olarak nitelendirerek, "Ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Eygi'nin ölümü hakkında "acilen daha fazla bilgi topluyoruz" açıklamasını yapan Lew, "Daha fazlasını öğrendiğimizde, söyleyecek daha çok şey olacak. ABD vatandaşlarının güvenliği ve selametinden daha büyük bir önceliğimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Şeria'nın Nablus şehrine bağlı Beyta beldesinde gösteriye katılan ABD vatandaşlığı bulunan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

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